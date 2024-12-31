برشلونة ينعى أسطورته

توفي هوجو سوتيل، أسطورة برشلونة، يوم الاثنين، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ولعب سوتيل في برشلونة من 1973 إلى 1976، حيث رافق أسطورة هولندا يوهان كرويف، وحققا معًا لقب الدوري الشهير 1973/74، وكان لاعبًا محبوبًا جدًا من قبل جماهير البارسا.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: “اليوم الاثنين 30 ديسمبر (كانون أول)، تُوفي هوجو سوتيل، الذي وُلد في إكا – بيرو، في 18 مايو (آيار) 1949، وكان يُعرف باسم “تشولو”، ويُعتبر أحد أفضل لاعبي أمريكا الجنوبية في جيله، وكان من اللاعبين المفضلين لدى جماهير برشلونة، خلال فترة تواجده في النادي”.وأضاف: “المهاجم انضم إلى البارسا في موسم 1973/74، قادمًا من نادي ديبورتيفو ميونيسيبال دي ليما البيروفي.. وكان سوتيل جزءًا حيويًا من فريق ضم أساطير مثل كرويف، وأسينسي، وريكساك، ومارسيال، وأصبح محبوبًا لدى جماهير كامب نو، الذين كانوا يهتفون (تشولووو، تشولووو) تكريمًا له”.

وأردف: “بعد عقود، في أكتوبر (تشرين أول) 2014، اعترف سوتيل: (حب الناس في برشلونة لا يُنسى.. يوم وفاتي، آمل أن يدفنوني بقميص برشلونة).. وفي نوفمبر (تشرين ثان) من هذا العام، كان “تشولو” في المدينة مرة أخرى، كجزء من احتفالات الذكرى الـ125 للنادي الكتالوني”.

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