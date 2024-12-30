البرهان : لن ينسى السودانيون ما قدمه مركز كارتر وجهوده في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

غرد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قائلا:

“أحزننا نبأ وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. تعازينا لعائلته وللرئيس والشعب الأمريكي. لن ينسى السودانيون ما قدمه مركز كارتر وجهوده في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والأمراض، له الرحمة”.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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