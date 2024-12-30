فاجأ مصور صحفي, رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان, عندما قابله في إحدى الزيارات. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام المصور الصحفي حسين سحري, بمباغتة “البرهان”, طالباً منه السماح له بتقبيل رأسه. وهتف “سحري”, أمام أنظار الحاضرين وهو ممسكاً بيد قائد الجيش (البرهان في الميدان والبرهان أمل السودان). ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تجاوب رئيس مجلس السيادة مع تصرف المصور الصحفي وانفجر بالضحكات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مصور صحفي يفاجئ قائد الجيش و”يُقبله” في رأسه ويهتف (البرهان أمل السودان) والقائد يتجاوب معه وينفجر بالضحكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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