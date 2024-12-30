شاهد بالفيديو.. مسؤول بأحد الارتكازات العسكرية بسنار يعطي سائق “بص” سفري درساً قاسياً أمام “الركاب” بعد أن حاول منحه “رشوة” (لو عاوزين قروش كنا مشينا السوق لكن قلنا الحصة وطن)

أعطى مسؤول بإحدى الارتكازات العسكرية التابعة لمدينة سنار, سائق “بص” سفري, درساً قاسياً في الأخلاق تحت أنظار ركاب البص.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام العسكري, الذي نال اعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي بتصوير سائق البص وهو يحاول منحه مبلغ مالي “رشوة”.

وكان العسكري قد قام بإيقاف البص لتفتيش الركاب, في إجراء تقوم به السلطات الأمنية في عدد كبير من مداخل المدن.

https://www.facebook.com/reel/1972021363308342

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد توقع المسؤول تصرف السائق وقام بتصوير المقطع خلسة, حتى لا يعلم.

وتفاجأ السائق بتصرف مسؤول الأمن الذي رفض “الرشوة” وأعادها له قائلاً: (لو عاوزين قروش كنا مشينا السوق لكن قلنا الحصة وطن).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)