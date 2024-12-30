عام الكوابيس يدمر أحلام كريستيانو رونالدو

كان الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، يحلم بتحقيق الكثير من الإنجازات الجماعية والفردية خلال عام 2024، لكنه تلقى العديد من الضربات الصادمة.

رونالدو (39 عاما) هو أحد أفضل نجوم كرة القدم عبر التاريخ بدون أدنى شك، لكنه يعاني بشدة منذ انضمامه لصفوف النصر في يناير/كانون ثان 2023، بسبب ابتعاده الدائم عن الألقاب المحلية والقارية.

واكتفى “الدون” بلقب وحيد رفقة النصر حتى الآن، هو البطولة العربية، بالإضافة لحصد الحذاء الذهبي، كهداف لدوري روشن بالموسم الماضي، بعدما سجل 35 هدفا، وهو أعلى معدل تهديفي خلال موسم واحد بالمسابقة.

كذلك، حصد لقب هداف العالم خلال عام 2023، بتسجيل 54 هدفا، متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي، بفارق هدفين.

لكن العام الجاري الذي تبقى يوم واحد على نهايته، شهد تلقي “صاروخ ماديرا” عدة ضربات على المستوييين المحلي والدولي، بالإضافة لتراجع أرقامه الفردية.

الدوري السعودي

خسر رونالدو لقب الدوري السعودي (موسم 2023-2024) بعد منافسة مع الهلال، انتهت باحتلال النصر للمركز الثاني خلف “الزعيم”.

الهلال حقق 96 نقطة وسجل 101 هدف، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة، وخلفه النصر بقيادة رونالدو برصيد 82 نقطة.

وتعد هذه هي المرة الثانية تواليا التي يخسر فيها “الدون” لقب الدوري، بعدما فشل في مجاراة اتحاد جدة، بطل نسخة 2022-2023.

دوري أبطال آسيا

ودع الفريق النصراوي الدور ربع النهائي من النسخة الماضية والأخيرة من النظام القديم لدوري أبطال آسيا، بالخسارة أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح (1-3).

مباراة الذهاب في الإمارات انتهت بفوز أصحاب الأرض، بهدف دون رد، قبل أن يتمكن النصر من الانتصار إيابا (4-3)، ليودع رونالدو ورفاقه المسابقة.

ثنائية الكأس

فشل رونالدو في قيادة النصر نحو التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين (2023-2024)، بالخسارة أمام الهلال في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4-5)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي (1-1)، في مايو/أيار 2024.

وفي النسخة التالية 2024-2025، ودع “صاروخ ماديرا” كأس الملك رفقة النصر من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة من التعاون، بهدف دون رد.

والمثير في الأمر أن مباراة التعاون، كانت شاهدة على ضياع ركلة جزاء من رونالدو، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وداع اليورو

تلقى الهداف التاريخي لريال مدريد صفعة قوية على المستوى الدولي، متمثلة في خسارة لقب كأس الأمم الأوروبية 2024، رفقة المنتخب البرتغالي.

وودع رونالدو ورفاقه البطولة من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام فرنسا بركلات الترجيح (3-5)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

والغريب في الأمر، أن رونالدو فشل في التسجيل على مدار البطولة، وهي المرة الأولى في تاريخ مشاركاته باليورو.

ثنائية السوبر

لم يسلم رونالدو من طعنات كأس السوبر السعودي، حيث تلقى صدمتين خلال عام 2024، بخسارة اللقب مرتين متتاليتين.

المرة الأولى كانت بالخروج من الدور نصف النهائي أمام الهلال (1-2)، خلال نسخة 2023-2024 التي أقيمت في الإمارات.

وفي أغسطس/آب الماضي، خسر النصر لقب النسخة الجديدة، بالسقوط أمام الهلال في المباراة النهائية بنتيجة (1-4)، وهي المواجهة التي شهدت نجاح رونالدو في تسجيل هدف “العالمي” الوحيد.

صفعة بنزيما

أنهى رونالدو ظهوره في عام 2024، بخسارة قاتلة أمام اتحاد جدة، بنتيجة (1-2)، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن.

المباراة كانت تمثل تحديا خاصا بين رونالدو وصديقه الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، حيث سجل الأخير الهدف الأول، ثم رد عليه “الدون” بعد أقل من دقيقتين.

لكن الهولندي ستيفن بيرجوين سجل هدفا قاتلا قاد الاتحاد لحصد نقاط المباراة، والتربع على عرش الترتيب برصيد 36 نقطة، ليزيد معاناة النصر، ويحقق بنزيما فوزه الأول أمام رونالدو بالملاعب السعودية.

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