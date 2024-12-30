بعد 11 شهراً من تعليق عضويتها بالمنظمة.. السودان يعود للهيئة الحكومية التنمية “إيقاد” ..واتفق وزيرا خارجية السودان ومصر على مساندة الصومال في جهوده بمكافحة الإرهاب وضرورة الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون بينهما لحماية الأمن المائي. الشرق للأخبار – السودان

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