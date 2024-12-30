إيقاف السحب النقدي بكافة البنوك في القضارف

أوقف بنك السودان المركزي فرع ولاية القضارف، عمليات السحب النقدي لليوم الاثنين، بكافة المصارف العاملة بالولاية.

وعمّم بنك السودان المركزي فرع القضارف، منشوراً على كافة المصارف التجارية العاملة بالولاية، قرّر فيه حصر العمليات المصرفية اليوم الاثنين للتوريد في الحسابات القائمة للمواطنين دون سواها من الخدمات المصرفية الأخرى المتمثلة في فتح الحسابات والسحب النقدي، على أن تزاول المصارف أعمالها في بقية الخدمات بعد ذلك كالمعتاد.

ويأتي القرار استجابةً لقرار اللجنة العليا لاستبدال العملة بالولاية.

ونبّه منشور صادر عن بنك السودان المركزي فرع القضارف، حصلت عليه (السوداني)، إلى أنه لن تكون هنالك أي سحوبات نقدية للمصارف من بنك السودان اليوم، على أن تحتفظ المصارف بما لديها من أرصدة من فئة ألف جنيه الجديدة لليوم التالي، مع استمرار استلام توريد المصارف لبنك السودان المركزي.

صحيفة السوداني