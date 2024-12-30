شاهد بالصور.. زوجة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تستعرض جمالها بإطلالة جديدة بالثوب السوداني الأنيق

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نشرت الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء, أمل المنير صور على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد ظهرت الممثلة الشهيرة باسم “أمول”, خلال إحدى الاحتفالات التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.
وخطفت أمول المنير, الأضواء بإطلالتها الأنيقة التي نالت اعجابها متابعيها على صفحتها بالثوب السوداني الجميل.
الجدير بالذكر أن أمول المنير كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع, قبل أشهر من الحرب.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين, فإن الممثلة الحسناء لم تنشر أي تفاصيل عن استمرار علاقتها بالحرس الشخصي لحميدتي, خصوصاً بعد السخرية الكبيرة التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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