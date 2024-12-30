كشف مصدر مطلع بمعبر اشكيت وصول اليوم في إطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر ٦٧٨ شخصا غالبيتهم أسر بينهم ٦٦ ضمن المرحلين على متن ١٤ بصات سفرية سودانية ومصرية

وأضاف المصدر نفسه ان متوسط القادمين في اطار العودة الطوعية تتراوح ما بين ٥٠٠ الي ٦٠٠ بشكل يومي في الفترة الحالية وان هناك تدفقا كبيراً واقبالاً من الاسر السودانية ضمن مبادرة العودة لدى الراغبين للعودة الى الوطن مؤكداً ان اجراءاتهم تتم بمرونة وسهولة وتنسيق تام بين السلطات المختصة بالجانبين في المعابر. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر تزايد أعداد العودة الطوعية في اوساط السودانيين من الشقيقة مصر بمعبر اشكيت بحلفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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