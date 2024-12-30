بنك السودان !! قراراً عاجلاً بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري حول ملابسات تسرب جزء من الأموال المستبدلة

وفقاً لمنصة العدسة الإخبارية فإن محافظ بنك السودان المركزي أصدر قراراً عاجلاً بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري حول ملابسات تسرب جزء من الأموال المستبدلة والمخصصة للحرق والإتلاف .. ونقلت العدسة أن مولانا عامر محمد إبراهيم رئيس لجنة الجرائم الاقتصادية تفقّد صباح اليوم الخزنة التي يُشتبه وقوع التسرب منها ببنك السودان وأصدر توجيهاته لاتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال التحري والتحقيق وضمان سلامته ونزاهته ..

■ إنتهي خبر العدسة التي أكد خبرها المنشور صحة ودقة خبر صحيفة مصادر التي حققت سبقاً صحفياً يوم أمس بكشفها لخبر تسريب الأموال المنقولة للحرق والإبادة ..

■ وتتقدم صحيفة مصادر بالشكر للنيابة العامة ببورتسودان لإهتمامها بجريمة التسريب .. ونأمل تشكيل مزيد من اللجان للتحري والتدقيق في كافة القضايا التي أثارها رئيس تحرير صحيفة مصادر حول مايدور داخل بنك السودان ..

■ ومع هذا نرجو من النيابة العامة مراعاة التداخل التالي :

● مولانا عامر إبراهيم يشغل منصب عضو اللجنة العليا لإستبدال العملة ..

● وفي ذات الوقت هو عضو اللجنة العليا للتحريات المالية والاقتصادية ببنك السودان والتي يترأسها طارق مجذوب الموظف ببنك السودان وعضو مجلس الإدارة ببنك النيلين ..

■ مانرجوه أن تتم مراعاة هذا التداخل لمزيد من الشفافية في التحري حتي لا تتحول هذه القضية الخطيرة إلي حلقة من حلقات مسلسل ( ريّا وسكينة ) النسخة الخاصة ببنك السودان .

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد