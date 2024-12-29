تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فتاة سودانية قامت باقتحام المسرح الذي تغني فيه إحدى المطربات. وظهرت الفتاة بأزياء وصفها المتابعون بالفاضحة والخليعة, ولفتت مطربة الحفل أنظار المتابعين بعد تجاهلها للفتاة وعدم التفاعل معها في تصرف وجد اعجاب كبير عند الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء فاضحة فتاة سودانية سودانية تقتحم حفل غنائي والمطربة ترفض التفاعل معها وتنظر لها باستغراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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