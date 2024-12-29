محمد ممدوح: منى زكي شخصية ملهمة ومرعبة

كشف الفنان محمد ممدوح عن علاقته الفنية بالفنانة منى زكى وتعاونهما سويا فى مسلسل “لعبة نيوتن” الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقال محمد ممدوح خلال لقاء ببرنامج “ضيفى” الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش : ” أتألق أمام الفنانة منى زكي، والنجاح لا يأتى الا من خلال العمل الجماعي والتعاون بين أفراد الفريق.

وأضاف محمد ممدوح : “تجربتى في العمل مع الفنانة منى زكي التي أصفها بـ”الملهمة”، حيث قادرة على إلهام من يعمل معها من خلال ردود أفعالها وأسئلتها التي تفتح آفاقًا جديدة في التفكير،

وأشار محمد ممدوح : “مرعبة الله أكبر عليها.. هي ملهمة قدامك فعلاً، بتطور حاجات بسبب فكرها وردود أفعالها معاك.”

وتمنى محمد ممدوح العمل مع المخرج شريف عرفة الذى يعد أحد أبرز المخرجين الكبار الذين لديهم قدرة على الإبداع وتقديم أعمال خارج الصندوق.

صدى البلد