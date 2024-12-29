أثار مُسن سوداني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الرجل في حفل غنائي أحيته المطربة المعروفة توتة عذاب. المُسن صعد المسرح الذي تغني فيه المطربة ودخل معها في وصلة رقص مثيرة وسط سخرية المتابعين للمقطع الذين كتبوا: (فكيت العرش يا حاج). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “مُسن” سوداني يفاجئ الحاضرين ويدخل في وصلة رقص مثيرة مع الفنانة توتة عذاب وساخرون: (فكيت العرش يا حاج) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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