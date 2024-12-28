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أثارت فتاة سودانية ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في إحدى الاستضافات.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخرت الفتاة خلال حديثها من الوضع الذي يعيشه السودانيين في كل مكان.
وقالت ساخرة: (طول ما انت سوداني أعرف انو في بل بل بل), وتابعت وسط ضحكات المذيعة: (أب صلعة الموجود على الدولار دا الراجل الوحيد العاوزاهو في حياتي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فتاة سودانية تفاجئ المذيعة وثير ضحكات المتابعين: (طول ما انت سوداني أعرف انو في بل بل بل.. وأب صلعة الموجود على الدولار دا الراجل الوحيد العاوزاهو في حياتي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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