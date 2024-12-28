بالفيديو.. فتاة سودانية تفاجئ المذيعة وثير ضحكات المتابعين: (طول ما انت سوداني أعرف انو في بل بل بل.. وأب صلعة الموجود على الدولار دا الراجل الوحيد العاوزاهو في حياتي)

أثارت فتاة سودانية ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في إحدى الاستضافات.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخرت الفتاة خلال حديثها من الوضع الذي يعيشه السودانيين في كل مكان.

وقالت ساخرة: (طول ما انت سوداني أعرف انو في بل بل بل), وتابعت وسط ضحكات المذيعة: (أب صلعة الموجود على الدولار دا الراجل الوحيد العاوزاهو في حياتي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)