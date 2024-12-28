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جلس طلاب الشهادة السودانية داخل وخارج السودان, اليوم السبت لامتحانات الشهادة في ظروف صعبة بسبب الحرب التي دارت في البلاد منذ أبريل من العام الماضي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تعاطف الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الطلاب الذين يجلسون للإمتحانات اليوم في ظروف استثنائية.
وخرج عدد من نجوم السوشيال ميديا بمقاطع وتغريدات أعلنوا فيها دعمها للطلاب ومساندتهم متمنين لهم التفوق.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الدعم الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي جاء من إحدى الحسناوات التي مجدت الطلاب وحفزتهم بعبارات قوية.
حيث قالت في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع: (أبطال الشهادة نحن فخورين بكم لأنكم بذرة السودان الصالحة طبتم وطاب من أنجبكم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعبارات مؤثرة.. حسناء سودانية تدعم طلاب الشهادة بعد خوضهم الامتحانات في ظروف صعبة: (أبطال الشهادة نحن فخورين بكم لأنكم بذرة السودان الصالحة طبتم وطاب من أنجبكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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