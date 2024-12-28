تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لفنانة سودانية صاعدة ظهرت من خلاله وهي تغني في حفل خاص بإحدى الولايات. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاعلت المطربة عهود مدني, والتي وصفها المتابعون بالحسناء في الرقص أثناء تقديمها وصلتها الغنائية. وقدمت الفنانة الصاعدة فواصل من الرقص الهستيري مع تفاعلها بالضحكات وهي تردد: (الدنيا حلوة وأنا برضو حلوة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية حسناء تقدم وصلة رقص هستيرية خلال حفل بإحدى الولايات وتصرخ: (الدنيا حلوة وأنا برضو حلوة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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