بعد سقوط الأسد.. تركيا تسعى لتزويد سوريا بالطاقة

نقلت صحيفة تركية عن وزير الطاقة، ألب أرسلان بيرقدار، قوله، الجمعة، إن بلاده تسعى لتزويد سوريا بالكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية للطاقة، مضيفا أن أنقرة قد تتعاون أيضا مع القيادة السورية الجديدة في مشروعات النفط والغاز الطبيعي.

وبعد إطاحة المعارضة السورية ببشار الأسد هذا الشهر بعد 13 عاما من انطلاق الثورة، برزت تركيا كواحدة من أهم الداعمين لجارتها الجنوبية وتعهدت بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

وتركيا واحدة من أولى الدول التي أعادت فتح سفارتها في دمشق، واجتمع وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركيان مع القائد الفعلي لسوريا، أحمد الشرع، الملقب بالجولاني.

وقال بيرقدار لوسائل إعلام تركية إن وفدا ربما يرأسه يعتزم السفر إلى سوريا، السبت، لمناقشة نقل الكهرباء والبنية التحتية ومسائل أخرى.

ونقلت صحيفة حريت عنه قوله “يتعين علينا توفير الكهرباء بسرعة كبيرة لأجزاء من سوريا لا تتوفر فيها الكهرباء من خلال الاستيراد في المرحلة الأولية. وفي الأمد المتوسط، نعتزم أيضا زيادة الطاقة الكهربائية والقدرة الإنتاجية هناك”.

وأضاف “هناك حاجة لكل شيء في سوريا. سنعمل على خطة البنية التحتية الرئيسية مع القادة هناك”، مشيرا إلى أن تركيا قد ترسل أيضا الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.

وأوضح بيرقدار أن أنقرة تعمل على استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا لإعادة إعمار البلاد، حيث انخفض إنتاج كليهما بشكل كبير خلال الحرب.

وتابع “هناك الكثير من المواضيع التي تحتاج إلى مناقشة مثل إنشاء خط لأنابيب النفط من سوريا إلى تركيا ودمجه مع خط الأنابيب بين العراق وتركيا”، مضيفا أن أنقرة ودمشق يمكن أن تتعاونا في مجالي النفط والغاز الطبيعي في المستقبل القريب.

الحرة