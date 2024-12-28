ألقي الدكتور آدم إبراهيم الشين خطبة مؤثرة اليوم الجمعة بمنبر مسجد الطريقة السمانية بحي ديم المدينة ببورتسودان ..

• أهمية خطبة دكتور الشين أنها أشارت إلي حالة الفوضي التي تنتظم الأسواق وصارت أوضح مايكون في عمليات استبدال العملة التي تجري حالياً ومايصاحبها من مخالفات وتجاوزات عدّها مولانا الشين في دائرة الربا الصريح ..

• تساءل مولانا الشين إن كانت قيادة الدولة علي علم وإحاطة بمايدور في الأسواق وكواليس التداول التجاري والمالي حيث يغيب الوازع الديني داخل صوالين الصفقات التجارية وتحضر الأرباح بشيكاتها الطائرة والحاضرة ..

• أخطر ماقاله مولانا الشيخ من مسجد السادة السمانية ببورتسودان إن بعض الغافلين لايتعظون مما جري ويجري لأهل السودان والذين ذاقوا مرارة حرب التمرد السريع ويريد لهم بعض أصحاب المصالح وجامعي الثروات أن يواجهوا حرباً مع الله وذلك بتساهلهم في التعامل بالربا ..

• تساءل مولانا الشين إن كان مجلس السيادة وخاصة الفريق البرهان يطلب الفتوي والمشورة الشرعية من أهل الفتوي والاختصاص بمجمع الفقه الإسلامي ..

• وبدورنا نتساءل : أين تقف هيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان من الفوضي التي يشعلها المحافظ برعي ؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد