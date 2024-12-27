شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يؤكد حبه للعصيدة أكثر من المال والنساء ويعبر عن شوقه لها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات وإعجاب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبر رجل سوداني, بسيط في مقطع الفيديو عن حبه الكبير للوجبة السودانية, الشعبية “العصيدة”. https://www.facebook.com/reel/599665502452463 واعترف الرجل, بتفضيله وحبه للعصيدة أكثر من المال والنساء والسيارات الجديدة, مؤكداً شوقه لتناولها وسط ضحكات المتابعين للمقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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