إطلالة جريئة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بشورت قصير في أحدث ظهور

نسرين طافش في ظهور جديد ولافت، أطلت الفنانة نسرين طافش بإطلالة جريئة ومثيرة للاهتمام أثارت إعجاب متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واختارت نسرين أن تكون إطلالتها مختلفة تمامًا عن المعتاد، حيث ارتدت بلوفر باللون الأوف وايت ونسقت معه شورت قصير باللون البني، مما أضفى على مظهرها لمسة من التجدد والأنوثة. الصورة التي شاركتها عبر حسابها على “إنستجرام” نالت تفاعلًا كبيرًا، إذ أبدى المتابعون إعجابهم بتفاصيل الإطلالة التي تنم عن ذوق رفيع واهتمام دقيق بأحدث صيحات الموضة. صدى البلد

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