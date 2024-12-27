صلاح يتجاوز هنري ويلاحق كين

لا يتوقف النجم المصري محمد صلاح عن التوهج مع ليفربول، حيث قاد فريقه للفوز على ليستر سيتي (3-1)، الخميس، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل صلاح هدف الريدز الثالث، الذي أطلق به رصاصة الرحمة على الثعالب، قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وأشارت شبكة “سكواكا” للإحصائيات إلى تقدم صلاح في قائمة تاريخية، إذ أسهم حتى الآن في 250 هدفا بقميص الريدز (في 267 مباراة)، ليتجاوز النجم الفرنسي السابق تيري هنري، الذي شارك في 249 هدفا مع آرسنال (في 258 مباراة).ولا يتفوق على صلاح في المساهمات التهديفية لصالح فريق واحد، في تاريخ البريميرليج، سوى واين روني وريان جيجز (مانشستر يونايتد)، بواقع 276 و271 مساهمة على الترتيب، وهاري كين مع توتنهام (259).

يذكر أن صاحب الـ32 عاما سجل 171 هدفا مع ليفربول، إلى جانب 79 تمريرة حاسمة، في منافسات البريميرليج.

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