جابر يشيد بدور الإدارة الأهلية في تعزيز التعايش السلمي

أشاد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابرإبراهيم الدور الكبيرالذي تضطلع به الإدارة الأهلية في رتق النسيج الإجتماعي ونبذ الخلافات القبلية والجهوية والسعى لبسط السلم والأمن المجتمعي والتعايش السلمي. وإطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان، الخميس، وفد نظارة عموم البرقو الصليحاب والمنطقة الغربية بقلع النحل برئاسة الناظر أحمد يعقوب يوسف، اطلع على الجهود والخدمات الكبيرة التي تضطلع بها الإدارة الأهلية في شرق السودان بمحلية قلع النحل ، متعهداً بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تعترض سيرعملية التنمية وتعزيز الأمن والإستقراربالمنطقة الشرقية لاسيما إكمال الطريق القومي الرابط بين قلع النحل والدندر وتأهيل المستشفى. من جانبه أوضح الأمير بهاء أحمد يعقوب رئيس التنسيقية العليا للبرقو الصليحاب أن الوفد أكد وقفته ومساندته للقوات المسلحة في معركة الكرامة للذود عن حياض الوطن ورفعه شأنه وحماية أراضيه. وابأن أن الوفد أطلع عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع بمنطقة قلع النحل والاحتياجات الضرورية لدعم وتعزيز استقرار الخدمات الصحية والإنسانية لاسيما إكمال صيانه الطريق القومي الرابط بين القضارف والدندر وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين. سونا

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