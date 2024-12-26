خطف مقطع فيديو لعريس سوداني وعروسته الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي, بعد انتشاره بشكل واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع العروسين وهما يتبادلان اللحظات الرومانسية بأزياء “الجرتق” السوداني. حيث بادر العريس باحتضان عروسته, التي قابلت اللقطة بابتسامة عريضة, وسط تعليقات ساخرة من المعلقين خصوصاً الجنس اللطيف. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, للتعليقات فقد كتبت إحدى المعلقات: (حرام عليكم راعوا لمشاعرنا في البرد دا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني يتبادل الأحضان واللحظات الرومانسية مع عروسته بأزياء “الجرتق” والجنس اللطيف: (حرام عليكم راعوا لمشاعرنا في البرد دا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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