شاهد بالفيديو.. بعد وصوله لمليون متابع.. الممثلة السودانية الحسناء “هديل” تهدي زوجها “كابوكي” المقطع الذي يحبه

نشرت الممثلة السودانية الصاعدة “هديل”, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت الممثلة الحسناء عن إهدائها مقطع لزوجها نجم السوشيال ميديا “كابوكي”. وقامت “هديل” بتسجيل العبارات التي اشتهر بها زوجها “كابوكي”, وأصبحت “ترند” على مواقع التواصل الاجتماعي. كما كشفت الممثلة الحسناء وبحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين عن وصول صفحة زوجها لمليون متابع, وعبرت عن سعادتها بوصول الصفحة لهذا العدد الكبير من المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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