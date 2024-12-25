تقدم: هذه السياسات موروث قديم متجدد من دولة النظام القديم

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية إن انسحاب “سلطة بورتسودان” من “التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي”خطوة “غير مسؤولة ومتكررة”. – نهج الانسحاب “يفتقر للأخلاق” ويقدم منهج “سياسة الإنكار” على حياة الناس ومساندتهم في محنتهم، ويعزز من حقيقة عدم شفافية “سلطة بورتسودان” في حديثها عن الأوضاع الإنسانية – الانسحاب قد يؤدي إلى تقليل الدعم الموجه للسودان بسبب غياب بيانات دقيقة ومعتمدة دولياً، وسيؤدي بصورة مباشرة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية – هذه السياسات موروث قديم متجدد من دولة النظام القديم، الذي ظلّ في حالة إنكار دائم لكل الكوارث الإنسانية دون أن يبدي تعاوناً مع المحيط الدولي والمؤسسات المختصة. الشرق للأخبار – السودان

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