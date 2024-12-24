في أول رحلة إلى بورتسودان.. خروج قطار عطبرة عن مساره

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شهد قطار الشرق، في أول رحلة له من عطبرة إلى بورتسودان، حادث خروج ثلاث عربات عن مسارها بالقرب من الكيلومتر 468 بين منطقتي توجني والروجل.
وأكدت هيئة سكك حديد السودان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار. وتمت إعادة توزيع الركاب الذين كانوا على متن العربات المتضررة داخل عربات أخرى لضمان سلامتهم وراحتهم.
وأوضح المهندس أيمن سعد، مساعد مدير الإقليم الشمالي للخطوط والإنشاءات، أن جهود إعادة العربات إلى مسارها بدأت فور وقوع الحادث، حيث يتم استخدام كرين من عطبرة ولودر من توجني لإنجاز المهمة بأسرع وقت.
وأشادت الهيئة بتعاون شرطة السكة الحديد والدفاع المدني، الذين تعاملوا مع الحادث بسرعة واحترافية عالية، مما ساهم في السيطرة على الوضع وضمان سلامة جميع الركاب.
يُذكر أن الحادث أثار بعض المخاوف بين الركاب، إلا أن الجهات المعنية أكدت التزامها بإعادة تشغيل القطار بعد استكمال الإصلاحات الضرورية.
هبة علي
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