والي الشمالية يشهد وداع العائدين النازحين لمناطقهم بولاية سنار – صور

ودع والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله الفوج الأول للنازحين العائدين لمناطقهم بولاية سنار ضمن مشروع العودة الطوعية الذي ينفذه ديوان الزكاة بالشمالية بكلفة بلغت أربعة وثمانون مليون جنيها مستهدفا اكثر من ١١٦٣ شخص، بحضور لجنة امن الولاية وعدد من أعضاء حكومة الولاية، وحيا والي الولاية مواطني ولاية سنار وصمودهم وصبرهم،

و أشاد بجهود ديوان الزكاة بالولاية و تكفله بسفر النازحين إلى مدنهم وقراهم سائلا الله أن يعيد نعمة الأمن لبقية المناطق التى لا تزال مغتصبة من قبل المليشيا المتمردة مبشرا بتوالي انتصارات القوات المسلحة وطرد المرتزقة من كل شبر دنسوه، وقال إن ظروف الحرب وحدت اهل السودان في مواجهة الميليشيا المتمردة ، داعيا إلى الاستعداد لاعادة الاعمار واستمرار الاعداد للتصدي لاعداء الوطن والمتآمرين عليه في الداخل والخارج،

من جانبها أشارت الامين العام للشؤون الاجتماعية بالولاية الاستاذة منال مكاوي إلى المساهمات المجتمعية بالولاية في ايواء الوافدين، وفي السياق ذاته حيا المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع جهود إنسان المحلية وإستضافته للوافدين . والمتأثرين بالحرب من ولايات البلاد المختلفة