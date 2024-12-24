الرياض مقراً لـ «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب»

وقّعت المملكة العربية السعودية أمس على هامش أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اتفاقية مقر مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.

وبموجب الاتفاقية سيتخذ المجلس مدينة (الرياض) مقرًا دائمًا له بما في ذلك الأجهزة التابعة له (الأمانة العامة والمكتب التنفيذي).

ويُعد «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، مجلسًا يتألف من الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأمن السيبراني، ويقع ضمن نطاق جامعة الدول العربية، ويعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويختص برسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.

جريدة الرياض