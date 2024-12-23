الطاهر حجر .. الحرب لا تجلب الخير لأي طرف، ويجب أن تُبذل جهود حقيقية لإيقافها ومعالجة أسبابها

قال رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر، إن الحرب لا تجلب الخير لأي طرف، ويجب أن تُبذل جهود حقيقية لإيقافها ومعالجة أسبابها.

وأضاف الطاهر في تدوينة على فيسبوك “على الحركة الإسلامية أن تدرك أنها فقدت كل شيء، وأن الطريق إلى العودة لم يعد متاحًا, الحوار والتفاوض هما السبيل لتحقيق الاستقرار والأمان، ويجب على جميع الأطراف المعنية العمل بجد لتجنب التصعيد الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية”. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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