نشرت قنوات ووكالات أنباء عربية مفاجأة كبيرة ظهرت خلال اقتحام الجيش والقوات المشتركة لقاعدة الزرق, التابعة لقوات الدعم السريع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت الوكالات مشاركة والد قائد قوات الدعم السريع, حمدان دقلو, في المعارك التي خاضتها قواته بالزرق. ووفقاً لما أوردت بعض المواقع والصفحات فقد فر والد “حميدتي”, هارباً مع قواته من قاعدة الزرق, بعد أن فرض الجيش سيطرته الكاملة عليها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. في مفاجأة غير متوقعة.. والد “حميدتي” يقود معارك الدعم السريع بقاعدة الزرق ويفر هارباً مع قواته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.