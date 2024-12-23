أبياه يبدأ الاستعداد لإياب إثيوبيا مبكرًا

يؤدي منتخبنا الوطني للمحليين مرانا في الرابعة من عصر اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة نظيره الإثيوبي في ذهاب المرحلة الآخيرة لتصفيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين يوم الأربعاء المقبل بعد أداء لقاء الذهاب أمس الأحد.

وسيجرى المران بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين مع البعثة ببنغازي وبإشراف الجهاز الفني بقيادة الغاني كواسي أبياه الذي يعمل علي تصحيح أخطاء مباراة الذهاب التي كسبها المنتخب بهدفي ياسر مزمل وموسي كانتي والتحضير لجولة الإياب بالتركيز على التكتيك والتهديف حيث يسعى صقور الجديان لتكرار الفوز بأكبر عدد من الأهداف ليجمع النقاط الست وأكثر الأهداف ليتأهل للنهائيات من مجموع المباراتين مع إنتظار نتائج مباراتي جنوب السودان ورواندا ويوغندا وبوروندي لتحديد المتأهل للنهائيات التي ستقام في العام 2025م بيوغندا وكينيا وتنزانيا. نادينا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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