عادت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة وحسناء الإعلام المعروفة آلاء المبارك, لكسب اهتمام جمهورها ومتابعيها. وبحسب رصد ومتابعة حرر موقع النيلين, فقد قامت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, بنشر صور حديثة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. لوشي, خطفت قلوب متابعيها بإطلالتها الأنيقة, ما جعل جمهورها المعروفين باسم “اللوايشة” يتسابقون على كتابة تعليقات الغزل. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتب أحدهم: (تركتي كل الأراضي الزراعية وزرعتي حبك في قلوبنا) وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا “لوشي” تلفت أنظار معجبيها بإطلالة جديدة واللوايشة يعلقون: (تركتي كل الأراضي الزراعية وزرعتي حبك في قلوبنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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