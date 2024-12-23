شاهد بالفيديو.. بعد الفوز على أثيوبيا.. الجمهور السوداني بليبيا يحاصر قائد المنتخب ويغني له (العجب حبيبي أداني تحية)

حاصر الجمهور السوداني, المتواجد بدولة ليبيا قائد المنتخب رمضان عجب, وذلك بعد نهاية مباراة المنتخب أمام المنتخب الأثيوبي, ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين. وبحسب رصد متابعة محرر موقع النيلين, فإن المنتخب كان قد حقق الفوز بهدفين دون مقابل أحرزهما المهاجم ياسر مزمل, والصاعد موسى كانتي. https://www.facebook.com/reel/1152050739590639 وبعد نهاية المباراة احتفل الجمهور السوداني, مع قائد المنتخب بالغناء على أنغام أغنية الفنان محمود عبد العزيز (العجب حبيبي أداني تحية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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