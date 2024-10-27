مجهودات كبيرة لاعادة الحياة لاحياء وسط ام درمان وسوق أمدرمان العريق

وقف والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة صباح اليوم على الجهود التى تقودها محلية أمدرمان بالتعاون مع الغرفة التجارية ومنظمة هيومان أبيل لازالة الانقاض والنفايات من سوق ام درمان وأحياء العمدة والمسالمة وحى العرب تميداً لعودة السكان و الأنشطة التجارية .

والى الخرطوم أثنى على الجهود الجارية لإعادة الحياة الى طبيعتها لوسط مدينة ام درمان بعد تطهيرها من التمرد ووجه سلطات المحلية بزيادة عدد الآليات العاملة فى مجال نقل الانقاض حتى تتمكن المجموعات العاملة فى انجاز العمل فى زمن وجيز لتمكين التجار من العودة وفتح محلاتهم التجارية

فيما عقد الوالى لقاءات مباشرة مع أعضاء غرفة التجار وامن على أهمية عودة التجار للعمل فى سوق ام درمان الذى يعد من أعرق اسواق البلد وهو قبلة للسياح من خارج البلد مشيرا الى جهود الولاية لاستعادة خدمات الكهرباء والمياه والنظافة وانتشار الشرطة لحفظ الأمن بصورة عاجلة فى كل المواقع الآمنة .

معربا عن أسفه للاضرار التى لحقت بالمواطنين والتجار بفقدان الأرواح والاموال معلنا دعم حكومة الولاية لاوائل التجار الذين سيزاولون أعمالهم.

المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الأستاذ سيف الدين مختار أكد أن المحلية سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لازالة مخلفات الحرب من السوق الأحياء المجاورة كخطوة لتشجيع عودة المواطنين لمنازلهم مشيدا بجهود الادارات المعنية فى عودة الخدمات الأساسية من مياه الشرب وكهرباء .

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