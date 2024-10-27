حركة العدل والمساواة حركة العدل والمساواة السودانية تنفي ما يتداول حول استقالة رئيسها من وزارة المالية حركة العدل والمساواة السودانية

Justice & Equality Movement Sudan

(JEM)

تصريح صحفي

تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية ان الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية ورئيس الحركة في مهمة رسمية خارج البلاد ولا صحة لما تم تداوله حول انعقاد مكتبها التنفيذي او استقالة تقدم بها رئيسها من منصب وزير المالية وأن ما تم تداوله حول هذا الامر لا اساس له من الصحة. وهذا ما لزم الاشارة اليه د. محمد زكريا فرج الله

أمين الاعلام الناطق الرسمي

٢٧ اكتوبر ٢٠٢٤

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