مقتل العشرات من “الدعم السريع” باشتباكات مع الجيش السوداني

أفاد مراسل “الحرة” بأن مناطق محيط سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني شهد اشتباكات استمرت لعدة ساعات بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما سمع دوي انفجارات على خلفية احتدام المعارك.

ونقل مراسل “الحرة” عن شهود عيان القول إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الذين يتبعون لقوات الدعم السريع.

ويخوض الجيش السوداني منذ أسابيع عمليات قتالية هجومية ضد تحشدات قوات الدعم السريع في مناطق الرميلة والقوز والشجرة والكلاكلات، في سياق خطة تهدف لتوسيع السيطرة على جنوب العاصمة الخرطوم.

وصعدت قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة الزراعية جنوب الخرطوم، بعد انشقاق قائد في الميليشيا فيها وانضمامه إلى الجيش.

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين عمدا ومنع المساعدات الإنسانية.

وخلّفت الحرب في السودان عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من 10 ملايين شخص، وتسببت وفقا للأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

وتدين المنظمات الإنسانية بانتظام انعدام الأمن الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية، في حين يعاني أكثر من 25 مليون شخص من الجوع الحاد.

الحرة