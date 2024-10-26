مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في قصف المليشيا للمدنيين بمحلية كرري

واصلت المليشيا اليوم السبت، قصف المدنيين بمدينة الثورة بمحلية كرري، حيث استهدف القصف الحارات (18، 13، 43، 58).

وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم، دكتور محمد إبراهيم في تعميم صحفي اليوم، عن حالة وفاة واحدة و13 إصابة متفاوتة تتلقى العلاج الآن بمستشفى النو.

وبحسب التعميم، لم يتسن للوزارة حتى الآن حصر الحالات التي لم تصل للمستشفيات. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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