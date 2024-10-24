ولاية الخرطوم تقف على ترتيبات وزارة التربية لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام الدراسي ٢٠٢٢م – ٢٠٢٣م

وقف إجتماع حكومة ولاية الخرطوم اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على الترتيبات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بالولاية لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام الدراسي ٢٠٢٢م – ٢٠٢٣م والتي تقرر إقامتها في ديسمبر القادم.

وأوضح دكتور حامدنو مدير عام وزارة التربية المكلف ان عدد الطلاب الذين سجلوا للجلوس للامتحان بلغ عددهم (20048) وانتظموا في الدراسة خلال الاشهر الماضية وتم إكمال المقررات واجراء المراجعات وتشكيل لجان المراقبة الكنترول والتأمين.

الى ذلك اشاد الإجتماع بالجهود التي قامت بها وزارة التربية والتي عملت في ظروف غاية في التعقيد.

في سياق مختلف وافقت حكومة الولاية على إستئناف ترخيص الركشات في اطار جهود حفظ حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات مخالفة للقوانين وبعد فتح الترخيص لن يتم السماح لاي ركشة غير مرخصة بالتحرك داخل الولاية.

في الأثناء بحث الإجتماع عدد من التدابير الخاصة بتطوير موارد الولاية والبحث عن موارد غير تقليدية لمقابلة التحديات التي تواجه الولاية في استعادة الخدمات واستمرارها مع زيادة مساحات الرقعة الجغرافية للمناطق التي يتم تطهيرها من المليشيا المتمردة.

سونا