- 1/2
- 2/2
وقف إجتماع حكومة ولاية الخرطوم اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على الترتيبات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بالولاية لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام الدراسي ٢٠٢٢م – ٢٠٢٣م والتي تقرر إقامتها في ديسمبر القادم.
وأوضح دكتور حامدنو مدير عام وزارة التربية المكلف ان عدد الطلاب الذين سجلوا للجلوس للامتحان بلغ عددهم (20048) وانتظموا في الدراسة خلال الاشهر الماضية وتم إكمال المقررات واجراء المراجعات وتشكيل لجان المراقبة الكنترول والتأمين.
الى ذلك اشاد الإجتماع بالجهود التي قامت بها وزارة التربية والتي عملت في ظروف غاية في التعقيد.
في سياق مختلف وافقت حكومة الولاية على إستئناف ترخيص الركشات في اطار جهود حفظ حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات مخالفة للقوانين وبعد فتح الترخيص لن يتم السماح لاي ركشة غير مرخصة بالتحرك داخل الولاية.
في الأثناء بحث الإجتماع عدد من التدابير الخاصة بتطوير موارد الولاية والبحث عن موارد غير تقليدية لمقابلة التحديات التي تواجه الولاية في استعادة الخدمات واستمرارها مع زيادة مساحات الرقعة الجغرافية للمناطق التي يتم تطهيرها من المليشيا المتمردة.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية الخرطوم تقف على ترتيبات وزارة التربية لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة من العام الدراسي ٢٠٢٢م – ٢٠٢٣م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.