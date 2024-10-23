البرهان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يصل حامية الرُوا بمنطقة البطانة للوقوف على استعدادات القوات المسلحة لتحرير ولاية الجزيرة انطلاقا من محليات شرق الجزيرة وأم القرى ، وقد استقبله الفريق محمد عباس اللبيب نائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة ، والفريق ركن العماس قائد المنطقة العسكرية الشرقية والعميد ركن علي حسان قائد متحرك البطانة والعقيد مدثر حسن صالح قائد اللواء 41 مشاة ..

وقد اعلن القائد العام أن الوقت هو وقت البيان بالعمل ويعلن استعداد القوات المسلحة لتلبية كافة مطلوبات التسليح للمقاومة الشعبية بمنطقة البطانة .. عاشت قوات الشعب المسلحة

نصر من الله وفتح قريب

منبر البطانة الحر

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