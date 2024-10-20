التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك بين السودان وليبيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

تم اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2024-2025م ،2025-2026م، بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي السودانية والليبية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، وبحضور رئيس الأكاديمية الليبية، ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، ومدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، وعدد من رؤساء الجامعات الليبية ومديري الإدارات بالوزارة لبروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوفد المرافق لسيادته والذي ضم سفير السودان لدى ليبيا، ومديري جامعات (الخرطوم – البحر الأحمر – غرب كردفان والقضارف). حيث ناقش اللقاء العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تطوير التعاون والتشبيك بين الجامعات الليبية والمراكز البحثية في البلدين.

وشملت الاتفاقية التعاون بين المراكز البحثية في ليبيا والسودان.

سونا