تجمع الصيادلة المهنيين..تصريح صحفي حول استسلام كيكل والبيان المنسوب للقوات المسلحة

نرحب في تجمع الصيادلة المهنيين بهذه الخطوة ونعتبرها بداية لنهاية المليشيا وتشيع لأحلام الامارات وداعمي المليشيا الاقليميين والدوليين، كما نجدد دعوتنا لكل السودانيين المنخرطين في صفوف المليشيا بالاستسلام حفظا لدمائهم وللدم السوداني عامة وإن خيار الاستسلام هو خيار متاح.

كما ندعو الشعب السوداني وقواه المدنية للترحيب باستسلام المقاتلين في صفوف المليشيا باعتباره باب من الأبواب التي تساعد في إنهاء الحرب وحفظ الدماء والانفس وعودة الناس إلى مدنهم وقراهم ووعودة الاستقرار ولبناء السودان الذي يسع الجميع.

إن الاصوات التى ترفض خطوة الاستسلام هي في غالبها اصوات من كانو يدَّعون الحياد دعماً للمليشيا وهم الآن يريدون أن يحافظو على تماسكها الداخلي بجعل خيار الاستسلام غير مرحب به مستغلين حالة الغبن ضد المليشيا ومُذكرين بانتهاكاتها التى طالما غضوا الطرف عنها، وعملوا على تبريرها طيلة الفترة السابقة.

إن الاستسلام الذي نرحب به اليوم هو ما طرحناه كتجمع صيادلة مهنيين في بداية الحرب كشرط اساسي ومدخل لانهاء الحرب حيث اعلنّا بشكل واضح رفضنا للتفاوض مع المليشيا على اى شي يمكنه أعادت وضعها الاقتصادي أو السياسي أو العسكري السابق بل التفاوض معهم على الاستسلام الذي يقوم على تسليم السلاح و التجمع في المعسكرات التى تحددها القوات المسلحة.

كما نعلن رفضنا لبعض المحتويات التي جاءت في البيان المنسوب للقوات المسلحة وهي:-

١- القبول بكيكل أو قواته كمقاتلين في صفوف القوات المسلحة السودانية.

٢- محاولة التبرير لافعال كيكل وقواته السابقة واصباغهم بصبغة التغرير، الجهل، وعدم الدراية واكتشافه زيف وباطل المليشيا.

٣- رفضنا أن تظل أبواب القوات المسلحة مفتوحة لكل من هب ودب وان المتمردين لايمكن اعادتهم لصفوف القوات المسلحة.

فإننا وإن نقبل استسلام كيكل واي مقاتل في صفوف المليشيا وفق ما اعلناه من شروط فهذا لن يجعلنا ننسى أو نتغاضي عن حقيقته والانتهاكات والاضرار التي تسبب فيها أو نقبل أن يتم تسويقه أو إعادة إنتاجه من جديد، والاحتفاء به وتصويره كبطل شجاع!! فالاستسلام هنا خيار لحفظ حياة السودانيين وليس لإعطاء المستسلم فرصة أخري ليعيد الكرَّة في سلب حياة الناس و هدم الدولة.

تجمع الصيادلة المهنيين

أكتوبر ٢٠٢٤