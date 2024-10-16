تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إصفيرية غير مسبوقة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع الضجة تم تصويره من حفل سوداني أقيم بأحد “الكافيهات” بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما ذكر المتابعون. https://www.facebook.com/reel/452960947232605 وأظهر المقطع مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وخليعة بمؤخرتها وهي تحنى ظهرها, وسط غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب المعلقون بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, الجهات السودانية المسؤولة بمصر, بالتدخل السريع للحد من مثل هذه الظواهر السالبة التي ظهرت في الحفلات الغنائية بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فنانة سودانية تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة.. تحنى ظهرها بطريقة مثيرة أثناء تقديمها وصلة رقص فاضحة وخليعة بمؤخرتها والجمهور يطالب السلطات بالتدخل العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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