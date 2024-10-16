أدخل لاعبو المنتخب السوداني الفرحة في نفوس الشعب عقب فوزهم التاريخي على المنتخب الغاني بهدفين دون مقابل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تلقى لاعبو المنتخب داخل “البص”, وعقب خروجهم من الملعب إتصال عبر الفيديو من أصدقائهم بالقوات النظامية. وبارك الجنود, المرابطون بالعاصمة الخرطوم, الفوز للاعبي صقور الجديان, وتحدث نجم المنتخب مع عبد الرحمن, صاحب الهدف الثاني في شباك غانا, معبراً عن سعادته بالاتصال. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طالب اللاعب أبو عاقلة عبد الله, الجنود بمزيد من الانتصارات في الخرطوم وربوع السودان, وقال: (فتك متك انتو ارموا قدام ونحن هنا برضو بنرمي قدام). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. لاعبو صقور الجديان يستقبلون التهانئ والتبريكات من جنود الجيش المرابطون بأرض المعركة ونجم المنتخب يخاطبهم: (فتك متك انتو ارموا قدام ونحن هنا برضو بنرمي قدام) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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