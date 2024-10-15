تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لإحدى نجمات الإعلام السوداني, وفاتنة الشاشة كما يلقبها متابعيها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المذيعة الشهير إسراء سليمان, وهي جالسة تحتسي القهوة رفقة أصدقائها بأحد شوارع مدينة أم درمان. ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فقد تصدرت نجمة قناة النيل الأزرق قائمة المشاهير الذين عادوا إلى أرض الوطن بعد طول غياب بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل من العام الماضي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ظهرت وهي تحتسي القهوة بأحد شوارع أم درمان.. فاتنة الإعلام السوداني تتصدر قائمة المشاهير الذين عادوا إلى أرض الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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