أشعل عريس من أبناء قبيلة “الشايقية”, بشمالي السودان, حفل زواجه وذلك بعد إظهاره مهارات كبيرة في العزف بهاتفه. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استخدم العريس أحد برامج “الأورغ” الموجودة على هاتفه لعزف إيقاع “الطمبور” الشهير في قبيلتهم. وأظهر العريس الشاب براعة كبيرة في العزف بالبرنامج وسط تفاعل أصدقائه وأبناء عمومته الذين دخلوا في فواصل من الرقص الهستيري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عريس “شايقي” يعزف “الطمبور” عبر هاتفه.. يشعل حفل زواجه والحاضرون يتفاعلون مع إبداعاته برقصات هستيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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