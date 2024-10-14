شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير غضب المتابعين بعد ظهورها بأزياء فاضحة وهي تتمايل في الرقص

أثارت فتاة سودانية غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها والذي هاجمها بقوة بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفتاة كانت قد ظهرت في الفيديو الذي أغضب المتابعين بأزياء تم وصفها بالفاضحة.
https://www.facebook.com/reel/1084693343046195
وزادت الفتاة من إثارة الجدل بتمايلها في الرقص على أنغام إحدى أغنيات الفنان طه سليمان, وسط تعليقات غاضبة على شاكلة: (الحرب دي ما جاءت من فراغ.. جاءت نتيجة فضائحنا اللي بتظهر على الميديا كل يوم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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