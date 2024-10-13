شاهد بالفيديو.. البرهان يصل جبل موية والجنود ينتزعون ضحكاته: (مبسوطين أوي يا سعادتك وزيد الجرعة)

البرهان - أحمد الشاكر

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, صباح اليوم الأحد, منطقة جبل موية, التي قام الجيش بتحريرها من قوات الدعم السريع بعد معارك ضارية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حظي قائد الجيش باستقبالات حاشدة من قبل الضباط والجنود الذين طلبوا التقاط صور ومقاطع فيديو معه.

وطمأن الجنود قائدهم بأنهم الآن في معنويات عالية مؤكدين: (مبسوطين أوي يا سعادتك), وطالبوه بزيادة “الجرعة” وسط ضحكاته التي كانت واضحة في المقطع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)