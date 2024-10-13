تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عروس سودانية وهي ترقص بشكل هستيري مع فنانة الحفل. وقدمت العروس التي ظهرت بالزفاف فواصل من الرقص المثير لفتت انتباه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, خصوصاً الجنس اللطيف الذي علق قائلاً: (النصيحة البورة حارة وهي ما صدقت فكت بورتها وعقبال لينا). محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عروس سودانية تفاجئ المعازيم وترقص بشكل هستيري في ليلة زفافها والجنس اللطيف يسخر: (النصيحة البورة حارة وعقبال لينا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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