شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تحظي باستقبال تاريخي على طريقة الملكات بدولة كينيا

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سلطانة الطرب خلال المقطع وهي تحظي باستقبال تاريخي بدولة كينيا.

حيث تم استقبالها لحظة خروجها من مطار نيروبي على طريقة الملكات وهي في طريقها لسيارات فخمة في انتظارها بالخارج.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنانة هدى عربي, قد زارت دولة كينيا, لإحياء حفل بالعاصمة نيروبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)