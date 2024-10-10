نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سلطانة الطرب خلال المقطع وهي تحظي باستقبال تاريخي بدولة كينيا.
حيث تم استقبالها لحظة خروجها من مطار نيروبي على طريقة الملكات وهي في طريقها لسيارات فخمة في انتظارها بالخارج.
ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنانة هدى عربي, قد زارت دولة كينيا, لإحياء حفل بالعاصمة نيروبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تحظي باستقبال تاريخي على طريقة الملكات بدولة كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.