استضافت الناشطة السودانية الشهيرة كوثر عبد الله, عبر منصتها على تطبيق “تيك توك”, الشهير فتاة سودانية مقيمة بالعاصمة البريطانية لندن. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشفت الفتاة السودانية “سماح”, عن نيتها الدخول لمسابقة ملكة جمال أفريقيا. وأكدت سماح, خلال حديثها للناشطة الشهيرة باسم “ماما كوكي”, أن المسابقة مخصصة للفتيات الأفريقيات المقيمات في بريطانيا, فقط. وطالبت الفتاة السودانية بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, السودانيات المتواجدات في أوروبا بحضور الحفل ودعمها حتى تستطيع تحقيق مركز متقدم. ووعدت المتسابقة السودانية, أبناء شعبها بفتح شركة تهدف لجمع التبرعات بمدينة لندن, تهدف من خلالها مساعدة المحتاجين في بلادها, وهي الجائزة التي ستقدمها لها الشركة المنظمة حال تحقيقها المركز الثاني في المسابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية ترشح نفسها ملكة لجمال أفريقيا وتعد الشعب السوداني بفتح شركة بإنجلترا تساعد من خلالها المحتاجين في بلادها حال حصولها على مركز متقدم في المسابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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